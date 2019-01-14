Учеников муниципальных школ перевели на адресное питание

Сразу после новогодних каникул школы Орла перешли на новую схему организации питания. Суть реформы не сразу поняли не только родители, но и некоторые директора.

По словам замглавы администрации города Екатерины Данилевской, отныне бесплатное питание один раз в день предоставляется в начальных классах, а также ученикам из многодетных семей и детям, находящимся под опекой. Дважды в день бесплатно питаются дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и ученики с ограниченными возможностями здоровья.

В мэрию посыпались жалобы и на то, что "обычным" ученикам грозят отказом в посещении продленки

Однако реформа вызвала немало вопросов. Некоторым родителям не понравился срочный сбор документов на льготы и требование предоставить персональные данные. Другие жаловались на то, что "обычным" ученикам грозят отказом в посещении групп продленного дня (ГПД). "На школьном собрании сказали, что, если мы не платим деньги за обед на "продленке", значит, мы туда не ходим", - пожаловалась одна из мам. А так как голодного ребенка на "продленке" оставить не могут, то его придется отправлять домой. Деньги надо платить вперед, а это 986 рублей в месяц.

В мэрии происходящее объяснили недопониманием со стороны некоторых директоров школ.

- Способ приема пищи не является поводом для отчисления из ГПД, - подчеркнула замглавы горуправления образования Татьяна Генералова. - Родители могут давать ребенку еду с собой в контейнере.

Но вписываются ли домашние обеды в законодательство? Ведь питание в школах регламентируется санитарными правилами. Родителей успокоили - ограничений пока нет. Никому не запрещено приносить еду с собой, отметила начальник отдела регуправления Роспотребнадзора Елена Переверзева.

Первые дни показали, что реформа лишила бесплатного питания примерно 25 процентов школьников. Остальные все еще получают завтраки и обеды за счет казны. Тем не менее в мэрии подсчитали, что новшество позволит экономить до 10 миллионов бюджетных рублей в месяц. К слову, долг муниципалитета перед поставщиками школьного питания составляет около 74 миллионов.