Учеников муниципальных школ перевели на адресное питание

По словам замглавы администрации города Екатерины Данилевской, отныне бесплатное питание один раз в день предоставляется в начальных классах, а также ученикам из многодетных семей и детям, находящимся под опекой. Дважды в день бесплатно питаются дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и ученики с ограниченными возможностями здоровья.
Однако реформа вызвала немало вопросов. Некоторым родителям не понравился срочный сбор документов на льготы и требование предоставить персональные данные. Другие жаловались на то, что "обычным" ученикам грозят отказом в посещении групп продленного дня (ГПД). "На школьном собрании сказали, что, если мы не платим деньги за обед на "продленке", значит, мы туда не ходим", - пожаловалась одна из мам. А так как голодного ребенка на "продленке" оставить не могут, то его придется отправлять домой. Деньги надо платить вперед, а это 986 рублей в месяц.
В мэрии происходящее объяснили недопониманием со стороны некоторых директоров школ.
- Способ приема пищи не является поводом для отчисления из ГПД, - подчеркнула замглавы горуправления образования Татьяна Генералова. - Родители могут давать ребенку еду с собой в контейнере.
Но вписываются ли домашние обеды в законодательство? Ведь питание в школах регламентируется санитарными правилами. Родителей успокоили - ограничений пока нет. Никому не запрещено приносить еду с собой, отметила начальник отдела регуправления Роспотребнадзора Елена Переверзева.
Первые дни показали, что реформа лишила бесплатного питания примерно 25 процентов школьников. Остальные все еще получают завтраки и обеды за счет казны. Тем не менее в мэрии подсчитали, что новшество позволит экономить до 10 миллионов бюджетных рублей в месяц. К слову, долг муниципалитета перед поставщиками школьного питания составляет около 74 миллионов.