В Москве мать довела до истощения двух девочек

На юго-востоке столицы в запертой квартире нашли двух истощенных девочек, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники.

Подразделения спасателей в присутствии полицейских и представителей органов опеки вскрыли дверь в квартире дома на 1-й Вольской улице. Девочки 2 и 5 лет были дома одни, у обеих есть признаки истощения. Кроме того, одна из сестер получила переохлаждение, когда самостоятельно искупалась в ванне.

Позднее домой вернулась мать еще с двумя детьми. Вероятнее всего, к женщине появятся вопросы у полиции и органов опеки. Истощенным детям вызвали "скорую помощь".