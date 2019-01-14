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14.01.2019 20:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве мать довела до истощения двух девочек

Текст: Сергей Бабкин

На юго-востоке столицы в запертой квартире нашли двух истощенных девочек, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники.

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Подразделения спасателей в присутствии полицейских и представителей органов опеки вскрыли дверь в квартире дома на 1-й Вольской улице. Девочки 2 и 5 лет были дома одни, у обеих есть признаки истощения. Кроме того, одна из сестер получила переохлаждение, когда самостоятельно искупалась в ванне.

Позднее домой вернулась мать еще с двумя детьми. Вероятнее всего, к женщине появятся вопросы у полиции и органов опеки. Истощенным детям вызвали "скорую помощь".

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