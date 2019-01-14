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В Москве состоится Первый международный фестиваль авторского кино

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    14.01.2019, 13:59
Текст:   Козьма Лоханкин

В Москве 24-31 января состоится Первый международный фестиваль авторского кино.

Он предложит зрителям три программы: "Лучшее 2018", "Премьеры" и "Новая румынская волна". Показы пройдут в кинотеатре "Космос". Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала.

В рамках программы "Лучшее" нам покажут яркие новинки минувшего года, отмеченные престижными призами. Среди них - "Война Анны" Алексея Федорченко, так и не добравшаяся до проката, но получившая приз кинокритиков "Белый слон". Также покажут документальный фильм "Процесс" Сергея Лозницы, "Счастливый Лазарь" Аличе Рорвахер (приз Каннского фестиваля за лучший сценарий), немецкая драма "Между рядами", "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээда (Золотая пальмовая ветвь), "Пепел - самый чистый белый" Цзя Чжанкэ и "Наше время" Карлоса Рейгадаса.

Фото: kinopoisk.ru
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В "Премьерах" мы увидим новый фильм дважды оскароносного Асгара Фархади "Лабиринты прошлого", румынскую трагикомедию "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары" Раду Жуде, итальянский фильм "Благодать Люсии" и драму "Белый парень Рик" с Мэттью Макконахи.

"Новая румынская волна" - программа, посвященная современной классике румынского кино. Будут показаны следующие ленты: "Смерть господина Лазареску", "4 месяца, 3 недели и 2 дня", "Сокровище", "Бесконечный футбол", "Истерзанные сердца".

Откроет фестиваль, который проводят "Москино" и "Искусство кино", "Айка" Сергея Дворцевого, выдвинутая на "Оскар" от Казахстана и попавшая в шорт-лист.

Кроме того, в кинотеатре "Звезда" состоится спецпоказ всего сезона сериала Жоры Крыжовникова "Звоните ДиКаприо!".

Все показы бесплатны, требуется регистрация на сайтах mos-kino.ru и kinoart.ru. Там же можно ознакомиться с расписанием сеансов.

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