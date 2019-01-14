В Москве таксист "угнал" машину с эвакуатора во время рейда ГИБДД

Стали известны подробности инцидента с московским водителем, который отцепил свою машину с эвакуатора и фактически угнал ее с платформы.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции, это произошло во время рейда ГИБДД. Инспекторы останавливали таксистов и проверяли у них документы. У водителя автомобиля Kia Rio не оказалось путевого листа с отметками о техническом и медицинском осмотре. Это считается нарушением, поэтому машину погрузили на эвакуатор. Тогда работник таксопарка сам снял упоры с эвакуатора, залез в машину и резко съехал на дорогу задним ходом. Автомобиль получил серьезные технические повреждения.

В МАДИ подчеркнули, что у лицензированного таксиста должны быть не только необходимые документы. На машину нужно наносить опознавательную схему, а на крышу необходимо ставить специальный фонарь.