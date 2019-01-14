В Подмосковье девочка погибла после игры с братом

В Московской области в больнице умерла 2-летняя девочка. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, она получила тяжелейшие травмы во время игры с младшим братом.

Трагедия произошла в Лотошинском районе. Девочка с маленьким братом играла на работе у родителей в комнате отдыха. На нее внезапно упал платяной шкаф. Малышку тут же повезли в центральную районную больницу. Девочка впала в кому из-за тяжелой черепно-мозговой травмы, ей провели экстренную операцию, но впоследствии пациентка скончалась.

СК начал доследственную проверку. Следователи опросили родителей ребенка и всех сотрудников предприятия, кто был на работе в момент трагедии.