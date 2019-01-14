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14.01.2019 16:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тульской области семья из четырех человек отравилась угарным газом

Текст: Елена Шулепова (Тула)

Прокуратура Тульской области начала проверку отравления угарным газом семьи, в том числе двоих детей. По результатам проверки будут приниматься меры прокурорского реагирования, сообщила "РГ" старший помощник прокурора области Любовь Кузнецова.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
Очевидцы взрыва в доме в Шахтах рассказали подробности ЧП

ЧП произошло накануне вечером в многоквартирном доме на улице Ленина в городе Болохово. В реанимацию районной больницы с диагнозом "отравление угарным газом" поступили 34-летняя женщина и двое маленьких детей.

Как выяснилось, поздним вечером по звонку жителей о запахе газа на место приехала "аварийка" АО "Газпром газораспределение Тула". Специалисты обнаружили утечку и отравившихся угарным газом жильцов - двоих взрослых и двоих детей, рассказали в пресс-службе компании. Все были госпитализированы, отец семейства после оказания медпомощи отпущен домой.

При обследовании квартиры обнаружилась самовольно установленная газовая колонка. При том, что в этом доме, по словам газовиков, предусмотрена установка только газовых плит.

Специалисты подчеркивают: людей спасло от гибели то, что успели почувствовать запах газа и сами вызвать "аварийку". В противном случае могли задохнуться, да и газ мог бы взорваться.

Сейчас дети отправлены на лечение в областной центр, а их мама находится в Киреевской ЦРБ. Состояние пострадавших медики оценивают, как средней тяжести.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
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