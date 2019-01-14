В Вологде семья с тройняшками получила четырехкомнатную квартиру

Новый год молодая многодетная семья Александра и Ольги Баланичевых из Вологды встретила в новой четырехкомнатной квартире.

Новый год семья Баланичевых отмечала уже в своей новой просторной квартире. Фото: Из архива семьи Баланичевых

Ее они купили в ипотеку, использовав городскую выплату из бюджета в 500 тысяч рублей за рождение тройняшек. Эту субсидию Баланичевы получили первыми. Материальную поддержку молодым многодетным семьям с тройняшками возобновили в 2017 году. А тут как раз у Ольги и Александра и случилось большое пополнение. 1 марта родились Алиса, Алина и Анита. В молодой семье это первые дети. Общий вес новорожденных составил 4 килограмма 700 граммов. Разница между девочками - две минуты.

Рождение тройняшек - событие редкое. Как отмечают специалисты, по приблизительным подсчетам, на протяжении года в стране появляется на свет около 200 троен. В той же Вологде в 2017 году родилась лишь одна тройня - как раз в семье Баланичевых.

- Мы сразу поняли, что нам нужна большая квартира, - рассказала "РГ" Ольга Баланичева. - Поэтому даже не сомневались, куда потратить субсидию - на жилье.

Кстати, в 2018 году выплату в 500 тысяч рублей получили еще две семьи, где родились тройняшки. Эта мера социальной поддержки продлена и на текущий год.

Между тем

Статус многодетной семьи дает право на обеспечение земельным участком площадью до 15 соток. Родители могут получить субсидию на строительство дома, бесплатное социальное жилье по договору найма, государственную квартиру в собственность. С помощью соцподдержки можно погасить долг или проценты за жилье, купленное на свои средства. Местная власть вправе также предоставить льготный кредит, дотацию или беспроцентную ссуду на строительство дома.