Беларусь поставила партию техники в Южно-Сахалинск

Новая специализированная техника белорусского производства пополнила парк МКП "Завод строительных материалов им. Федотова" в Южно-Сахалинске. Об этом сообщается на сайте компании "АМКОДОР". Это погрузчики универсальные с рядом сменных рабочих органов: щетками и отвалами для снега. Кроме того, предприятие приобрело снегоочиститель фрезерно-роторный.

Новая техника имеет полную комплектацию для летних и зимних видов работ. Навесное оборудование быстросъемное: водитель погрузчика сможет заменить его в течение нескольких секунд, не выходя из кабины.

Отметим, что холдинг в 2018 году поставил в ДФО около 50 единиц техники.