Власть
14.01.2019 17:00

Беларусь поставила партию техники в Южно-Сахалинск

Фото: Компания "АМКОДОР" Фото: Компания "АМКОДОР"
Фото: Компания "АМКОДОР"

Новая специализированная техника белорусского производства пополнила парк МКП "Завод строительных материалов им. Федотова" в Южно-Сахалинске. Об этом сообщается на сайте компании "АМКОДОР". Это погрузчики универсальные с рядом сменных рабочих органов: щетками и отвалами для снега. Кроме того, предприятие приобрело снегоочиститель фрезерно-роторный.
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Новая техника имеет полную комплектацию для летних и зимних видов работ. Навесное оборудование быстросъемное: водитель погрузчика сможет заменить его в течение нескольких секунд, не выходя из кабины.

Отметим, что холдинг в 2018 году поставил в ДФО около 50 единиц техники. 

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