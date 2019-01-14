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14.01.2019 08:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пострадавшим при пожаре в Якутске окажут матпомощь

Текст: Владимир Таюрский

Всем пострадавшим при пожаре в многоквартирном доме по улице Семена Данилова в Якутске будет оказана единовременная материальная помощь, а нуждающимся предоставят жилье в маневренном фонде.

Пожар, при котором один человек погиб, а остальные жильцы остались без крыши над головой, произошел 12 января. Пресс-служба администрации города сообщила, что всем пострадавшим будет оказана единовременная помощь по линии соцзащиты.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области/ТАСС
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"Сейчас уточняются списки пострадавших в результате пожара, устанавливаются собственники, поскольку значительная часть квартир сдавалась в аренду", - отмечено в сообщении.

Единовременная материальная помощь будет также оказана семье погибшего мужчины.

В управе Строительного округа, где произошел пожар, организован сбор вещей для семей пострадавших, в ближайшие дни откроется банковский счет для перечисления помощи погорельцам.

В мэрии отмечают, что в доме было пять муниципальных квартир, остальные приватизированы. Тем, кому негде жить, будет предоставлено временное жилье в маневренном фонде.

По факту пожара проводится доследственная проверка. По словам первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова, "по завершении оперативно-следственных действий дом однозначно подлежит сносу".

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
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