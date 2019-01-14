Танки Т-34 из Лаоса добрались до Читы

Три десятка танков Т-34, которые минобороны Лаоса передало в Россию, приехали в Забайкалье, сообщает ТАСС.

На вокзале Читы под песню "Три танкиста" их встретили военнослужащие, ветераны, юнармейцы, участники клуба военно-исторической реконструкции и простые жители города.

Напомним, решение о возврате танков в Россию было принято в январе 2018 года во время визита в Лаос министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу. Это стало необходимо из-за того, что сейчас действующих Т-34 осталось очень мало.

9 января 30 машин прибыли во Владивосток из Юго-Восточной Азии морем и оттуда продолжили путь по железной дороге в город Наро-Фоминск Московской области.

Легендарный танк, который считается лучшим образцом военной техники своего времени, собираются использовать для проведения парадов Победы, обновления музейных экспозиций и съемок фильмов о Великой Отечественной войне.