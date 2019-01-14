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14.01.2019 18:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Чукотка" подросла

У бизнеса на Дальнем Востоке стало больше возможностей
Текст: Надежда Толстоухова
Правительство расширило границы территории опережающего развития (ТОР) в Чукотском автономном округе (АО). Бывшая ТОР "Беринговский" приросла двумя земельными участками в Билибинском районе и стала называться ТОР "Чукотка". Бизнес будет осваивать здесь месторождения золота, серебра, меди и молибдена. Всего в "Чукотке" будет создано 4,8 тысячи рабочих мест, а объем частных инвестиций составит 290 миллиардов рублей.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

По словам губернатора Чукотского АО Романа Копина, проект имеет стратегическое значение для экономики и развития социальной инфраструктуры. "Валовый региональный продукт округа вырастет на 45 миллиарда рублей, что сделает в будущем регион бездотационным", - прокомментировал он. Всего в 8 регионах Дальнего Востока создано 18 ТОР, где работают 330 резидентов. Общий объем инвестиций в проекты - 2,3 триллиона рублей, их реализация позволит создать 56,8 тысячи рабочих мест. "79 проектов уже реализовано, инвестиции в новые предприятия, на которых уже трудятся 13 тысяч дальневосточников, составили 272,9 миллиарда рублей", - сообщили "РГ" в минвостокразвития. Среди резидентов дальневосточных ТОР есть и компании с иностранным участием. Большая часть зарубежных инвесторов - это резиденты Китая, Японии и Южной Кореи. Объем заявленных ими инвестиций составляет 216 миллиардов рублей. "Интерес со стороны иностранных инвесторов - это признание конкурентоспособности Дальнего Востока на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона и эффективности тех мер государственной поддержки, которые у нас реализуются. Наша главная задача - успешная реализация всех проектов, заявленных предпринимателями", - заявил "РГ" министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Территории опережающего развития в моногородах развиваются медленнее дальневосточных, но это не повод признавать их неэффективными
Фото: РИА Новости
Юрий Трутнев - о "Дальневосточном гектаре" и новых проектах в Арктике

ТОР на Дальнем Востоке еще будут расширяться. В декабре прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, который позволяет включать водные объекты в границы ТОР. Резиденты смогут строить гидротехнические сооружения и разводить рыбу, а это должно привлечь на Дальний Восток новых инвесторов. В других российских регионах ТОР развиваются пока медленнее дальневосточных. Так, в 65 ТОР, созданных в российских моногородах, на 1 января 2019 года зарегистрировано только 280 резидентов, не все из которых ведут экономическую деятельность. Заявленный объем инвестиций составляет 80 миллиардов рублей, количество рабочих мест, которые должны быть созданы, - 24 тысячи. По данным на конец третьего квартала 2018 года, фактически было создано только 9 тысяч рабочих мест и вложено 15,8 миллиарда рублей. Динамика такова: чем раньше была создана ТОР, тем больше у нее резидентов. Так, с 2016 года в ТОР в Тольятти успели привлечь 45 резидентов, а в Набережных Челнах - 30. Муниципалитеты, получившие статус около года назад, редко могут похвастаться и десятью резидентами. Но не следует торопиться и делать выводы о неэффективности ТОР спустя год-два после ее открытия, считает завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. "Критическую оценку деятельности ТОР проводить нужно, но важно иметь представление, какие действия последуют за признанием территории недостаточно эффективной. Я считаю, что важнее всего неизменность правил игры. Закрыв неэффективную ТОР через два года после открытия, можно нанести больший вред инвестклимату, чем попытавшись ее "реанимировать", - прокомментировал Климанов "РГ".

Экономика Бизнес Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО
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