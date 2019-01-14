В Благовещенске более 1500 человек остались без тепла из-за аварии

В Благовещенске произошел порыв на теплотрассе. В результате без отопления и горячей воды остались 11 многоквартирных домов, в которых проживают около 1600 человек. Отключение произвели, чтобы быстрее устранить аварию.

- Совместно с управляющими компаниями отрабатываем, чтобы не упал температурный режим, специалисты работают, - сообщил РИА Новости представитель Амурских коммунальных систем.

По информации мэрии, движение на участке порыва будет перекрыто до завтрашнего дня. В связи с этим автовладельцев просят выбирать объездные пути.

Отметим, что сейчас в городе 13 градусов ниже нуля.