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14.01.2019 06:46
Рубрика: Общество
Проект: Мечты сбываются

В Хабаровском крае исполнились детские мечты с "Елки желаний"

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края

Мечты трех детей из Хабаровского края, которые губернатор региона Сергей Фургал снял с кремлевской "Елки желаний", исполнились, сообщается на сайте краевого правительства.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Перед старым Новым годом глава региона навестил семью четырехлетней девочки из села Сквороцово Хабаровского района. Малышка просила об иппотренажере. Дорогое оборудование было необходимо ей для реабилитации, но самостоятельно купить его родители ребенка не могли. Даже после того как девочка стала участницей акции и оказалась в числе тех, чья открытка попала в нужные руки, желание не получилось исполнить сразу. На Дальнем Востоке такого оборудования просто не оказалось, его пришлось заказать в Челябинске. Семья получит тренажер 20 января, а пока Сергей Фургал вручил сертификат.

Осуществилась и мечта десятилетнего мальчика из поселка Токи Ванинского района, который просил о пандусе у подъезда своего дома. С согласия соседей его установили 12 января. Финансовую помощь оказали спонсоры, которые обратились в районный центр социальной поддержки населения.

А мечта 13-летней девочки из Хабаровска, которая хотела побывать в студии краевого телеканала, исполнилась еще до начала зимних праздников. Экскурсию для нее с удовольствием провели ведущие.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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