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14.01.2019 07:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье прокуратура начала проверку инцидента в морге

Текст: Дина Непомнящая

Прокуроры города Белогорска по поручению прокуратуры Амурской области начали проверку информации о гибели пенсионерки, которую еще живой доставили в морг.

Фото: iStock
В морге Приамурья у покойницы обнаружили признаки жизни

"Дается оценка работе скорой медицинской помощи, сотрудника МО МВД России "Белогорский", принявшего решение о направлении женщины в морг", - сообщается на сайте прокуратуры региона.

Напомним, 12 января в белогорский морг привезли пенсионерку, которую родственники посчитали мертвой. Заключение о смерти, сделал участковый, он нарушил инструкцию и не стал вызывать "скорую". Сотрудница морга обнаружила, что женщина дышит. Ее срочно перевели в реанимацию, но действия врачей не помогли. Больная скончалась.

Доследственную проверку по факту гибели пенсионерки начали и следователи. Ее проведение находится на контроле прокуроров.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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