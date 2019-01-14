Во Владивостоке подняли флаг на новом противодиверсионном катере

Торжественная церемония подъема Военно-морского флага на новом противодиверсионном катере проекта 21980 "Грачонок" состоялась во Владивостоке, сообщила "РГ" пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Катер поступил на вооружение ТОФ. Он стал уже пятым кораблем этого проекта, который получит флот в рамках программы перевооружения.

"Грачонок" предназначен для борьбы с подводными диверсионно-террористическими силами и средствами, а также для обеспечения действий боевых пловцов.

На катере крупнокалиберные пулеметы противодиверсионные гранатометы и переносные зенитно-ракетные комплексы. Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение позволяет производить поиск подводных объектов, в том числе малозаметных, таких, как боевые пловцы.