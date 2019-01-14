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14.01.2019 11:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Камчатки заплатит 200 тысяч за поджог полицейского автомобиля

Текст: Дина Непомнящая

Житель поселка Палана Камчатского края по решению суда заплатит штраф в 200 тысяч рублей за поджог полицейской машины. 32-летнего мужчину осудили за преступление, предусмотренное частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

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Наказания хулиган ждал больше года. Согласно материалам следствия, в ночь с 9 на 10 ноября 2017 года он, будучи пьяным, бросил в служебный автомобиль самостоятельно сделанную бутылку с зажигательной смесью. Он был зол на сотрудников полиции: до этого его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года за то, что он отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

Сгореть полностью машина не успела, возгорание вовремя заметил оперативный дежурный МО МВД России "Корякский". Но серьезно пострадали лакокрасочное покрытие капота и облицовка передней панели.

"Обвиняемый ранее не судим, работает бригадиром сетевого лова на предприятии", - сообщается на сайте СУ СК по Камчатскому краю.

Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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