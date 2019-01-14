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14.01.2019 15:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Больница в Татарстане заплатит полмиллиона за смерть младенца

Текст: Сергей Кирсанов

Альметьевская детская городская больница должны выплатить 530 тысяч рублей компенсации родителям девочки, умершей через три дня после рождения. Такое решение принял городской суд Альметьевска, сообщает RT.

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По словам представляющего интересы истцов юриста, изначально мать и отец ребенка просили взыскать с медучреждения 2,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда. Перед заседанием представитель больницы предложил заключить мировое соглашение на сумму 200 тысяч рублей каждому из родителей.

- Мы были категорически не согласны из-за мизерности суммы. В результате был присужден именно тот размер компенсации, который устроил ответчика. Безусловно, мы будем обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции, - сказал юрист.

Трагедия произошла в июне 2013 года. Жительница Альметьевска родила дочь в местной больнице, но через три дня малышка скончалась от двухсторонней тотальной пневмонии с тяжелыми осложнениями.

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Представитель потерпевших заявил, что в ходе расследования инцидента эксперты страховой компании выявили многочисленные нарушения при оказании медицинской помощи пациентке.

Обвинение следователи предъявили неонатологу, позднее суд ее оправдал. Судебно-медицинская экспертиза, проведенная в рамках уголовного судопроизводства, установила, что необходимость в реанимационных мероприятиях и фатальный исход последовали из-за "запоздалого оперативного родоразрешения".

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Халатность врачей
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