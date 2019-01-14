Больница в Татарстане заплатит полмиллиона за смерть младенца

Альметьевская детская городская больница должны выплатить 530 тысяч рублей компенсации родителям девочки, умершей через три дня после рождения. Такое решение принял городской суд Альметьевска, сообщает RT.

По словам представляющего интересы истцов юриста, изначально мать и отец ребенка просили взыскать с медучреждения 2,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда. Перед заседанием представитель больницы предложил заключить мировое соглашение на сумму 200 тысяч рублей каждому из родителей.

- Мы были категорически не согласны из-за мизерности суммы. В результате был присужден именно тот размер компенсации, который устроил ответчика. Безусловно, мы будем обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции, - сказал юрист.

Трагедия произошла в июне 2013 года. Жительница Альметьевска родила дочь в местной больнице, но через три дня малышка скончалась от двухсторонней тотальной пневмонии с тяжелыми осложнениями.

Представитель потерпевших заявил, что в ходе расследования инцидента эксперты страховой компании выявили многочисленные нарушения при оказании медицинской помощи пациентке.

Обвинение следователи предъявили неонатологу, позднее суд ее оправдал. Судебно-медицинская экспертиза, проведенная в рамках уголовного судопроизводства, установила, что необходимость в реанимационных мероприятиях и фатальный исход последовали из-за "запоздалого оперативного родоразрешения".