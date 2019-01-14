Появился авиарейс Казань - Нижний Новгород - Калининград

С 15 января будут выполняться регулярные авиарейсы по маршруту Казань - Нижний Новгород - Калининград. Об этом сообщается на сайте Международного аэропорта Нижний Новгород.

Полеты будут осуществляться авиакомпанией "ЮВТ АЭРО" на самолетах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 кресел с частотой два раза в неделю - по вторникам и четвергам.

Во вторник вылет из Казани в Нижний Новгород намечен на 07.30, из Нижнего Новгорода в Калининград - в 09.00. Обратно вылет из Калининграда в Нижний Новгород в 11.20, из Нижнего Новгорода в Казань в 15.35.

По четвергам вылет из Казани в Нижний Новгород в 12.10, из Нижнего Новгорода в Калининград в 13.45. Обратно вылет из Калининграда в Нижний Новгород в 16.05, из Нижнего Новгорода в Казань в 20.10.

Согласно данным на сайте авиакомпании, стоимость билета на одного пассажира из Нижнего Новгорода в Калининград на ближайшие даты составит в одну сторону 5730 рублей, в обе - 11 370.