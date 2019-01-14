В Мордовии полиция проверит видео с сожжением флага РФ

В Мордовии полиция начала проверку по факту сожжения государственного флага России. Соответствующую видеозапись выложила в свой Instagram одна из жительниц Саранска: в кадре девушка бросает флаг в костер со словами "Хорошо горит!".

Накануне вечером скандальный ролик был опубликован в городском паблике ВКонтакте, вызвав лавину гневных откликов. Как сообщили "РГ" в МВД по региону, в сожжении флага РФ подозреваются две девушки.

- Их личности установлены. Девушки доставлены для разбирательства в отдел полиции, - уточнила руководитель пресс-службы МВД по РМ Светлана Холодкова. - Проводится проверка. Материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела переданы в отдел дознания.

Подозреваемые удалили видеоролик, вызвавший общественный резонанс.

Напомним, что, согласно УК РФ, максимальное наказание за надругательство над государственным гербом или флагом России - лишение свободы на срок до одного года.