В Оренбуржье женщина и трое детей отравились угарным газом

В Оренбургской области начата проверка по факту отравления угарным газом 31-летней женщины и троих детей.

Как сообщило УМВД по региону, несчастный случай произошел в Кваркенском районе. В райотдел полиции поступила информация о том, что бригадой скорой помощи в больницу была доставлена местная жительница и три ее малолетних дочери - 2009-го, 2011-го и 2016 годов рождения.

- Предварительно установлено, что женщина и ее дети получили отравление в результате повреждения трубопровода отопительного газового котла, - уточнили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.