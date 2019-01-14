В Самарской области при пожаре погиб ребенок

В Самарской области следователи выяснят причины гибели шестилетней девочки при пожаре в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Пожар вспыхнул в селе Черновка на улице Крестьянской, пояснили в МЧС по региону. Горел частный дом на площади 100 квадратных метров. Огонь потушили в 7.30 по местному времени.

Примерно в 9 часов утра в доме обнаружили тело шестилетней девочки.

На место ЧП выехала следственно-криминалистическая группа. По результатам проверки решат вопрос о возбуждении уголовного дела.