Владимир Путин обсудил подготовку к юбилею Михаила Калашникова

О том, как в Удмуртии уменьшают долги и укрепляют здоровье, а также о подготовке к юбилею конструктора Михаила Калашникова шла речь на встрече президента России Владимира Путина с главой республики Александром Бречаловым.

Глава государства предложил поговорить об итогах работы. "И в этом году 100-летие Михаила Тимофеевича Калашникова. Какие у вас предложения на этот счет?", - поинтересовался он.

В конце декабря оргкомитет под руководством главы Минпромторга финализировал большой перечень мероприятий по всей стране, сообщил докладчик. Больше 15 регионов включатся в празднование, которое начинается с середины января. Одно из ключевых мероприятий - передвижная выставка - охватит больше половины регионов.

"Очень большой интерес от почитателей таланта Михаила Тимофеевича из зарубежных стран. Например, из Голландии прислали целый набор интересного, подготовленного ими материала. И у них тоже некоторые мероприятия запланированы", - сообщил Бречалов.

"В Голландии?" - переспросил президент.

"Да, - подтвердил региональный лидер. - Поэтому мы в 2018 году заключили соглашение с "Росконгрессом" и 19 сентября проводим Форум оружейников в День оружейника".

Глава региона пригласил президента приехать на этот форум или же посетить Удмуртию 10 ноября в день рождения Калашникова. "В республике мы запланировали много событий", - продолжил он. Осенью будет открыт технопарк, который станет одним из самых передовых и в России, и в Европе. Идет реконструкция городских объектов.

Также речь шла о жизни региона. "Мы смогли остановить рост госдолга", - сообщил глава Удмуртии. Большой прорыв, по его словам, был сделан в улучшении состояния дорог республики: "По федеральному проекту "Безопасные и качественные дороги" в прошлом году мы были 27-ми, в этом году мы в тройке. Но пришлось, если по-честному, армейскую дисциплину вводить, у нас камеры были на асфальтоукладчиках".

"Рывок большой сделали, хороший", - похвалил Путин.

"Да. И на 30 процентов больше дорог. Знаете, какой ключевой элемент был? Это общественность. Вчерашний день, условно, - это "маргиналы", которые мешают работать. Сегодня они подписывают акты о приемке работ. Без их подписи мы не принимаем участок", - сообщил собеседник.

"В федеральный бюджет мы перечисляем достаточно большие деньги, - перешел к вопросу налогов докладчик. - То, что в региональном бюджете остается денег не много, - это, в первую очередь, задача экономического блока: развивать экономику, малый и средний бизнес, на что мы сейчас и направляем очень серьезные усилия".

"Что у вас в сфере медицины сделано за ушедший год?" - поинтересовался Путин.

Бречалов поблагодарил президента за поддержку проекта по покупке мобильных медицинских диагностических комплексов. "Мы не просто проводим диагностику, диспансеризацию. Мы делаем ее с акцентом на те болезни и проблемы, которые у нас есть, - уточнил он. - Провели в четырех районах республики, на базе в том числе этих мобильных комплексов, акцию "Онкодесант". Диагностика на ранней стадии увеличилась на 20 процентов".

"Главное, своевременно начать. Здесь очень важна ранняя диагностика", - прокомментировал глава государства.

"Безусловно. Теперь мы будем это делать по всей республике", - обещал Бречалов.

"В 2018 году мы подсчитали, что стационар и койка стоят кратно дороже, чем профилактика. Поэтому здоровый образ жизни, усилили позиции Федерации скандинавской ходьбы. Я такое первый раз увидел, у нас буквально повальное увлечение", - заметил докладчик.

"Ходьба с палками?" - переспросил глава государства.

"Да, - подтвердил региональный лидер. - То есть "здоровый образ жизни" - это не фигура речи, это действительно прямой результат. Мы сделали акцент на их поддержке. В 2018 году - хорошие результаты, в 2019 будем эту работу усиливать".