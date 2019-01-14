Андрей Травников: Новосибирская область будет наращивать экспорт зерна

Глава Новосибирской области Андрей Травников провел еженедельное оперативное совещание, в котором приняли участие члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко доложил, что за 2018 год с новосибирских элеваторов по регионам России и в зарубежные страны было отправлено 698,6 тысячи тонн зерна, в том числе с 1 сентября - 263 тысячи тонн. Объем отгрузки зерна превысил показатель 2017 года на 383 тысячи тонн.

На экспорт отправлено 459,3 тысячи, в регионы России - 239,3 тысячи тонн. Рост экспортных отгрузок - более чем двукратный. В декабре 2018 года отмечены рекордные темпы отгрузки зерна железнодорожным транспортом - 108 тысяч тонн, это 1487 вагонов (по 48 вагонов в сутки).

Андрей Травников отметил, что прирост темпов отгрузки и реализации зерна говорит о правильных выводах, сделанных по итогам 2017 года, когда Новосибирская область столкнулась с проблемами при вывозе рекордного урожая зерновых. "В дальнейшем мы будем только наращивать темпы и объемы производства в агропромышленном комплексе, в том числе увеличивать экспорт зерновых. Это направление получит дополнительную поддержку в рамках реализации национальных проектов, инициированных президентом России. Внутри нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" обозначен федеральный проект по развитию экспортного потенциала агропромышленного комплекса. Поэтому фиксируем результаты 2018 года и готовимся выращивать и экспортировать еще больше. Такая установка - на ближайшие пять лет", - подчеркнул губернатор.

Справка

Сегодня Новосибирская область экспортирует зерно в Китай, Монголию, Египет, Турцию, Белоруссию, Латвию, Данию и другие страны. Среди регионов России новосибирское зерно поставляется в Астраханскую, Калининградскую, Ленинградскую и Липецкую области, Алтайский и Приморский края. С начала 2019 года отгружено 13,6 тысячи тонн зерна. Всего в течение января планируется вывезти за пределы региона около 100 тысяч тонн. Сегодня в регионе хранится 874 тысячи тонн зерновых, загруженность элеваторов составляет 60 процентов.