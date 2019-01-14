На Алтае экс-сотруднику ФСИН дали 10 лет за взятки

Бывший руководитель одного из отделов исправительной колонии №9 Алтайского края осужден за получение взяток с заключенных.

Как рассказала старший помощник руководителя краевого Следственного управления СКР Людмила Рязанцева, некогда высокопоставленный сотрудник УФСИН сам отправится в колонию строгого режима на 10 лет. Также его лишили специального звания и присудили штраф в пять миллионов рублей.

Незаконную деятельность, которую экс-начальник отдела колонии вел как минимум в течение трех лет, удалось выявить и пресечь сотрудникам регионального управления ФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН по Алтайскому краю.

По материалам дела, с 2014 по 2017 год руководитель одной из структур колонии города Рубцовска вымогал взятки - жертвы платили ему от 40 до 300 тысяч рублей. В частности, он потребовал у осужденного золотую цепочку стоимостью 34 тысячи рублей за возможность свидания с женой.

Но в большинстве случаев тюремщик угрожал сфальсифицировать документы о якобы имевших место нарушениях порядка, которые могли бы стать основанием для ужесточения режима отбывания срока. Также он грозил составить отрицательную характеристику, из-за которой человек вполне мог бы угодить в штрафной изолятор.