Новосибирские археологи обнаружили в черте города сотни захоронений

Захоронения датируются XVIII веком, передает ТАСС со ссылкой на младшего научного сотрудника НИИ Сергея Колонцова.
Первым поселением на месте Новосибирска была небольшая деревушка Кривощеково, именно с нее началось освоение и заселение ближайших территорий. Она располагалась в левобережной части современного города, где вскоре должны начаться работы по строительству моста. Согласно закону, здесь были начаты археологические изыскания: участок культурного слоя на месте бывшего Кривощеково занимает площадь в 2 тысячи квадратных метров.
Ранее археологами был сделан ряд интересных находок, в основном монет и предметов быта. Обнаруженные же погребения, по словам Сергея Колонцова, позволят ученым сделать вывод о национальном и конфессиональном составе населения Кривощеково, об уровне и образе жизни первых поселенцев на месте Новосибирска.
В частности, при раскопках кладбища было обнаружено порядка трехсот нательных православных крестов и женские украшения трехсотлетней давности. Обнаружены и могилы, устроенные по католическому обряду. Вероятнее всего, они принадлежат ссыльным с западной части России, считают археологи.
По разным данным, деревня Кривощеково была образована в период от 1697 по 1710 год, изначально она насчитывала с десяток дворов. Помимо прочего, во время раскопок здесь был обнаружен каменный фундамент Никольской церкви 1881 года постройки. К этому периоду в левобережье Новосибирска сформировалась уже довольно обширное поселение.
Официальной датой основания города считается 1893 год, а уже в 1962 году здесь был зарегистрирован миллионный житель, что дало основание внести сибирскую столицу в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрорастущий город мира.