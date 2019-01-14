Новосибирские археологи обнаружили в черте города сотни захоронений

Ученые Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили около 400 погребений при раскопках на месте будущего четвертого моста через Обь.

Захоронения датируются XVIII веком, передает ТАСС со ссылкой на младшего научного сотрудника НИИ Сергея Колонцова.

Первым поселением на месте Новосибирска была небольшая деревушка Кривощеково, именно с нее началось освоение и заселение ближайших территорий. Она располагалась в левобережной части современного города, где вскоре должны начаться работы по строительству моста. Согласно закону, здесь были начаты археологические изыскания: участок культурного слоя на месте бывшего Кривощеково занимает площадь в 2 тысячи квадратных метров.

Ранее археологами был сделан ряд интересных находок, в основном монет и предметов быта. Обнаруженные же погребения, по словам Сергея Колонцова, позволят ученым сделать вывод о национальном и конфессиональном составе населения Кривощеково, об уровне и образе жизни первых поселенцев на месте Новосибирска.

В частности, при раскопках кладбища было обнаружено порядка трехсот нательных православных крестов и женские украшения трехсотлетней давности. Обнаружены и могилы, устроенные по католическому обряду. Вероятнее всего, они принадлежат ссыльным с западной части России, считают археологи.

По разным данным, деревня Кривощеково была образована в период от 1697 по 1710 год, изначально она насчитывала с десяток дворов. Помимо прочего, во время раскопок здесь был обнаружен каменный фундамент Никольской церкви 1881 года постройки. К этому периоду в левобережье Новосибирска сформировалась уже довольно обширное поселение.

Официальной датой основания города считается 1893 год, а уже в 1962 году здесь был зарегистрирован миллионный житель, что дало основание внести сибирскую столицу в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрорастущий город мира.