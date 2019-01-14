Новосибирскую школу назвали в честь Доктора Лизы

Школе в Первомайском районе Новосибирска присвоено имя Елизаветы Глинки, известного врача и правозащитника, которая погибла в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи в декабре 2016 года. Как сообщает официальный сайт Новосибирска, постановление о переименовании школы было подписано 9 января.

Школа №214, открывшаяся 1 сентября 2018 года, - самая большая по площади среди новосибирских. Здесь в одну смену может обучаться 1250 детей. Четыре учебных блока включают в себя два больших спортивных зала и один малый, хореографический зал, библиотеку с двумя читальными залами, музей, актовый зал, столовую с четырьмя обеденными залами. На территории установлены хоккейная, волейбольная, баскетбольная, геодезическая площадки, полоса препятствий, площадка изучения ПДД, шесть площадок для прогулок.

Незадолго до открытия школы ее посетил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека РФ Михаил Федотов. Он и предложил назвать новое учебное заведение в честь трагически погибшей Елизаветы Глинки, которая являлась членом СПЧ.