Новости

Россияне потратили на встречу Нового года в среднем 14 тысяч рублей 12:11
Пострадавшие при взрыве в Шахтах направлены на лечение в Ростов 12:04
В МИД РФ назвали число содержащихся в украинских тюрьмах россиян 12:02
В московском метро пенсионерка упала под поезд и выжила 12:00
СК в Кузбассе проверит ЧП с автобусом, зажавшим в дверях ребенка 12:00
В Башкирии в ДТП два человека погибли и пятеро пострадали 12:00
МЧС доставило в Шахты диагностический комплекс "Стрела-П" 11:59
В Дагестане ребенок скончался из-за неверного диагноза 11:58
В Оренбуржье женщина и трое детей отравились угарным газом 11:56
В Астрахани неизвестные подожгли жилой дом с людьми 11:55
В Самарской области при пожаре погиб ребенок 11:50
Китай скопировал истребитель F-35 11:45
СК назвал причину взрыва многоэтажного дома в Ростовской области 11:44
Новосибирскую школу назвали в честь Доктора Лизы 11:37
Житель Камчатки заплатит 200 тысяч за поджог полицейского автомобиля 11:35
Аэропорты Москвы проверяют после звонков об угрозе взрыва 11:33
Для электромобилей в России предложили ввести зеленые номера 11:32
Появилось видео с места крушения грузового Boeing-707 в Иране 11:27
Ребенка погибшей при взрыве в Шахтах женщины доставят в облбольницу 11:27
В Москве таксист "угнал" машину с эвакуатора во время рейда ГИБДД 11:22
В Сочи жителей домов у рухнувшей опорной стены временно переселили 11:20
Трейлер финала "Игры престолов" подтвердил самые зловещие прогнозы 11:19
Скворцова лично проконтролирует оказание медпомощи пострадавшим в Шахтах 11:13
В Приморье вылечили зубы кравшему собак у пограничников тигру 11:04
В Приангарье после схода вагонов завели дело о миллионном ущербе 11:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
14.01.2019 11:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новосибирскую школу назвали в честь Доктора Лизы

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Школе в Первомайском районе Новосибирска присвоено имя Елизаветы Глинки, известного врача и правозащитника, которая погибла в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи в декабре 2016 года. Как сообщает официальный сайт Новосибирска, постановление о переименовании школы было подписано 9 января.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Кемеровскому колледжу присвоили имя Иосифа Кобзона

Школа №214, открывшаяся 1 сентября 2018 года, - самая большая по площади среди новосибирских. Здесь в одну смену может обучаться 1250 детей. Четыре учебных блока включают в себя два больших спортивных зала и один малый, хореографический зал, библиотеку с двумя читальными залами, музей, актовый зал, столовую с четырьмя обеденными залами. На территории установлены хоккейная, волейбольная, баскетбольная, геодезическая площадки, полоса препятствий, площадка изучения ПДД, шесть площадок для прогулок.

Незадолго до открытия школы ее посетил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека РФ Михаил Федотов. Он и предложил назвать новое учебное заведение в честь трагически погибшей Елизаветы Глинки, которая являлась членом СПЧ.

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь Президент Совет по правам человека СФО Новосибирская область Новосибирск Крушение Ту-154 в Черном море
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сбербанк повысил ставки по ипотеке
В Московском патриархате ответили на призыв Порошенко показать томос РПЦ
Немецкие политики отреагировали на угрозы посла США
Нобелевского лауреата из США обвинили в расизме и лишили званий
Товарооборот России и Китая вырос на 27 процентов