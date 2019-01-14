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14.01.2019 09:31
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Томские радиофизики создадут "глаза и уши" для зимнего беспилотника

Текст: Наталья Граф (Томск)
Фото: Пресс-служба ТГУ Фото: Пресс-служба ТГУ
Фото: Пресс-служба ТГУ

В Томске приступили к созданию первого беспилотного автомобиля, пригодного для использования в условиях зимнего города. Радиофизики обеспечат электромобиль-беспилотник системами радиовидения.

- Наша задача - дать автомобилю объективную информацию о том, где он находится, - объясняет профессор ТГУ Владимир Якубов.

Фото: YouTube
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Радиосистема, разработанная томскими учеными, не только будет видеть то, что находится перед ней, но и "заглядывать за объект".

- Условия плохой видимости, например, туман, не являются помехой для радиоволн. Кроме того, радиоизображение позволит определять параметры дороги по обочинам, даже если дорога плохо очищена от снега, - сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

Ученые отмечают, что система навигации в беспилотном автомобиле должна быть комплексной, поскольку многообразие объектов на дороге и скорость их появления требует быстрых действий в самых разных условиях. Например, металлические детали видны для радиоволн, а пенопластовые - практически невидимы. Зато пенопласт хорошо различим при помощи ультразвука. В ближайшее время томский грузовик-беспилотник пройдет испытания на территории особой экономической зоны.

В феврале электромобиль примет участие в квалификационном заезде всероссийского конкурса "Зимний город", объявленного РВК, фондом "Сколково" и Агентством стратегических инициатив в Москве. Мини-грузовик должен преодолеть 50 километров в условиях зимы с учетом пробок не более чем за три часа, соблюдая все правила дорожного движения.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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