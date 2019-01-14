В Томске придумали, как замедлить смерть клеток при инсульте

Томские ученые совместно с коллегами из США обнаружили, как снизить риск негативных последствий после инфаркта и инсульта.

Исследователи занимаются поиском соединений-ингибиторов для блокировки или замедления работы ферментов, запускающих процесс смерти клеток в сердце и в мозге при сердечно-сосудистых заболеваниях.

- Для каждого фермента или их группы можно подобрать уникальный ингибитор - как ключ к замку, - сообщает пресс-служба Томского политехнического университета. - Сначала ученые смоделировали соединения, которые теоретически могут стать таким "ключом", синтезировали их, а затем методом молекулярной "стыковки" проверили их совместимость.

В процесс экспериментов исследователи установили, что несколько новых соединений продемонстрировали высокую биологическую активность. Например, производное триптантрина - из плодов южноамериканского "пушечного дерева".

Триптантрином уже заинтересовались ученые-фармакологи. В перспективе природный алкалоид может стать основой специфичного противоинсультного препарата с минимумом побочных эффектов.