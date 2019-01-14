Барнаулец предложил обменять салфетку с автографом на автомобиль

Барнаулец выставил на продажу обычную белую салфетку, стоимость которой оценил в 75 тысяч рублей. Такая цена объясняется тем, что на предлагаемом "товаре" расписался фронтмен украинской группы "Валентин Стрыкало" Юрий Каплан.

По словам автора объявления, представившегося Иваном, он получил автограф исполнителя еще в 2013 году, когда украинский музыкальный коллектив побывал с концертом в Барнауле. В объявлении продавец называет салфетку уникальной в своем роде и заверяет, что она сохранилась в идеальном состоянии.

При этом житель Алтайского края не настаивает на расчете в денежной форме - он готов поменять "драгоценный" клочок бумаги на автомобиль ВАЗ-2107 или же автограф известного британского актера Бенедикта Камбербетча.

Завершить объявление Иван решил строчками из песни группы "Валентина Стрыкало": "Можете просто промолчать, можете злиться или беситься - мне на это наплевать".

Справка "РГ"

Изначально имя Валентина Стрыкало возникло в качестве интернет-мема: в роли наивного провинциального парня Юрий Каплан опубликовал несколько видеообращений к звездам шоу-бизнеса. Записи стали достаточно популярны, и в 2010 году свой первый концерт дала одноименная группа, ироничные песни многим пришли по вкусу. Через два года вышел дебютный альбом коллектива, сейчас в его дискографии три пластинки.