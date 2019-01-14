В Дагестане ребенок скончался из-за неверного диагноза

В одной из больниц Дагестана скончался ребенок. По версии регионального минздрава, ребенок после ухудшения состояния был доставлен в частную клинику.

"Врачи клиники, полностью исключив инфекционные заболевания и предположив, что это геморрагический васкулит, введя в заблуждение родителей, направили ребенка в Детскую республиканскую клиническую больницу, где после проведения всех необходимых обследований был выставлен диагноз - менингококковая инфекция", - сообщили медики.

Мальчик на реанимобиле был доставлен в республиканский центр инфекционных болезней. Однако время было упущено. Болезнь привела к летальному исходу.

Между тем руководство частной клиники отвергает все обвинения. Как говорится в распространенном заявлении, школьнику в клинике диагноз поставлен не был, мальчика лишь обследовали и посоветовали родителям обратиться в инфекционную больницу.