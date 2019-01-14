В Ставрополе проверят гибель женщины из-за опоздания "скорой"

Следственное управление Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю начало проверку обстоятельств смерти 26-летней жительницы столицы региона. Информацию о гибели молодой учительницы разместили ее родственники в интернете.

По словам родственников, женщина была простужена. 6 января этого года ей стало хуже, на дом была вызвана бригада скорой помощи. Карета "скорой", по словам родных, приехала на место лишь спустя два-три часа после вызова, но к этому времени больная уже скончалась.

- Организована процессуальная проверка, будут выяснены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям работников скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.