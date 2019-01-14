Эксперты рассказали, где в России жилье можно обменять на автомобиль

Специалисты федерального портала "Мир квартир" составили список десяти самых доступных предложений на рынке недвижимости России.

Самая дешевая квартира страны находится в Новгородской области. За нее просят всего 130 тыс. рублей. Жилье располагается на 4-м этаже панельной пятиэтажки в деревне Ивантеево Валдайского района. Площадь квартиры - 27 квадратных метров. До райцентра ходит автобус. В деревне есть школа, детский сад, магазины со Сбербанком, а рядом - озера и лес. Вполне можно приобрести если не для постоянного проживания, то в качестве "дачи". Но потребуется серьезный ремонт.

135 тысяч рублей стоит жилплощадь в Ивановской области, в селе Подозерский Комсомольского района. У однушки в 40 квадратов довольно странная планировка. Часть кухни занимает ванна. В квартире есть вода, центральные отопление и газ.

А вот в жилище за 150 тысяч рублей в поселке Техникумовский Глазуновского района Орловской области газ - в баллонах, вода холодная, туалет на улице. Привлекает продавец внимание к своей 30-метровой квартире тем, что там большая просторная кухня, и сама квартира чистая и ухоженная.

За 160 тысяч рублей продается 30-метровая квартира на втором этаже двухэтажного дома в селе Горохово Юргамышского района Курганской области.

В поселке Скалистый Троицкого района Челябинской области предлагается целая двухкомнатная квартира площадью 45 квадратных метров. Но без воды и канализации. Рядом речка Уй, живописные места, охота, рыбалка, грибы. Стоит такая недвижимость 170 тысяч рублей. Но хозяин готов уступить жилье в обмен на автомобиль. Видимо, чтобы навсегда уехать из тех чудесных мест.

В поселке Садовый Переволоцкого района Оренбургской области продается однокомнатная квартира в 28 квадратных метров за 179 900 рублей. По-видимому, квартира без канализации ("слив местный"), но с газом. Требуется ремонт.

Опять же в Челябинской области, в Верхнем Уфалее, всего за 180 тысяч рублей продают 2-комнатную квартиру (36 кв. метров) в двухэтажном доме с печным отоплением. Не очень далеко оттуда, в Кизильском районе, за те же деньги предлагают квартиру уже больших размеров - в 60 квадратных метров. Горячей воды там нет, но есть участок земли под окном.

Курганская область тоже может похвастаться двушкой с таким ценником: в деревне Зубаревка Звериноголовского района. Квартира размером 39 квадратных метров находится в кирпичном доме. Бонусом покупателю станут земельный участок, скважина во дворе, баня, требующая ремонта, сарай и другие хозпостройки.

Дороже всех из подобного жилья стоит квартира в 32 квадратных метра в бараке, который находится в городе Прокопьевск Кемеровской области. Жилье стоит 200 тысяч рублей. Отопление там печное, но печь нуждается в починке. Есть ванна, туалет и водопровод, но сантехнику, опять же, нужно менять.

"Больше половины объектов с ценой до 200 тысяч рублей не имеют элементарных удобств - туалета внутри дома, центральных канализации, отопления или газа, горячей воды либо ванной. Такие квартиры покупают либо люди без средств, которым нужно иметь хоть какую-нибудь крышу над головой, либо те, кто готов использовать это жилье без значительных затрат на ремонт вместо дачи, если недвижимость находится в красивом месте", - считает генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.