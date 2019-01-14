К 100-летию Федора Абрамова в СЗФО будут изданы его книги

В Архангельской области вышла на финишную прямую подготовка к 100-летнему юбилею известного писателя Федора Абрамова, который будет отмечаться в феврале 2020 года. Комплекс юбилейных мероприятий охватывает множество самых разных сфер – от книгоиздания до строительства. Об этом сообщил "РГ" губернатор Поморья Игорь Орлов, председатель оргкомитета по подготовке к 100-летию Федора Абрамова.

- Мы очень серьезно готовимся к юбилею нашего земляка. Запланирован целый ряд культурных и памятных мероприятий. Хотим провести инвестиционные строительные работы в селе Карпогоры и деревне Веркола - на малой родине писателя. Сейчас это обсуждается с потенциальными участниками. Уверен, что с помощью всех любителей творчества Федора Абрамова мы достойно отметим юбилей и вернем имя писателя в российскую литературную повестку, - отметил глава региона.

Сегодня в книжных магазинах страны очень сложно найти новые издания произведений Федора Абрамова. К юбилею планируется восполнить этот пробел: издательский совет при комитете по печати правительства Санкт-Петербурга выразил готовность выделить средства на публикацию книг писателя.

По итогам конкурса "Великие имена России" имя Федора Абрамова будет присвоено аэропорту Архангельска. В столице Поморья также появится памятник писателю. Конкурс на лучший эскиз объявила областная научная библиотека имени Добролюбова, его итоги подведут в марте 2019 года.