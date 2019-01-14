Метеорологи: За месяц в Петербурге солнце светило меньше 1,5 часов

Декабрь прошлого года оказался в Петербурге одним из самых сумрачных месяцев. По оценкам Северо-Западного управления по гидрометеорологии и охране окружающей среды, в течение месяца солнце показалось всего на 1,4 часа.

При этом температура воздуха в декабре 2018-го года оказалась на 2-4 градуса выше средних значений.

В среднем же, ночью температура воздуха варьировалась от минус одного до минус шести градусов по Цельсию, днем столбик термометра колебался от плюс двух до минус шести градусов.

И хотя всю третью декаду месяца город находился во власти циклона, снегопадов в последнем месяцев года было зафиксировано не так уж и много. Всего в городе выпало 35,2 миллиметра осадков, что составляет 69 процентов от климатической нормы.