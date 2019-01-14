Центр развития социального туризма Республики Карелия вместе с региональным центром добровольчества запустили проект по подготовке волонтеров для пенсионеров-путешественников.

Волонтеры помогут людям старшего поколения ориентироваться в туристическом путешествии. Они должны будут помогать пенсионерам в поездках, поддерживать их настрой, отвечать на вопросы, сопровождать на маршрутах и экскурсиях. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Центр добровольчества выступает партнером в реализации рекрутинговой и образовательной программ.

...Как известно, пенсионеры Карелии, да и всей страны, путешествуют не очень активно. Как заявляется в утвержденной Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, это делают лишь 12 процентов из них. Но и данная цифра, скорее всего, истинного положения дел не отражает. Эксперты, которые занимались подсчетами, брали во внимание купленные билеты. Но зачастую люди старшего поколения, приобретая проездные документы, отправлялись на лечение или чтобы увидеться с детьми и внуками. А это - вовсе не туризм в чистом виде.

- Таким людям сложно перестроиться и начать путешествовать. А ведь именно полезный отдых, расширение кругозора и активное общение могут дать им новый импульс к полноценной жизни, - уверен руководитель проектов Центра развития социального туризма Республики Карелия Дмитрий Бобров.

Этот центр и начал работу по привлечению пенсионеров к туризму. И уже организовал первый маршрут - группа из поселка Гирвас Кондопожского района съездила в горный парк "Рускеала". Автобус приехал за туристами прямо в поселок и туда же доставил после экскурсии. По пути путешественники посетили несколько интересных туристических объектов и остались довольны как самой экскурсией, так и полученной в ее ходе информацией.

Подстроиться под людей старшего возраста намерены и турагентства. В межсезонье они готовы предоставлять пенсионерам-путешественникам скидки, создавать для них необычные туры, принимая во внимание их возраст. Не возражают и отели - в межсезонье они тоже заинтересованы возместить стоимость номеров, пусть и не в полном объеме. Поэтому в республике объединяют усилия всех заинтересованных сторон: профильных министерств, общественных организаций, туристических фирм, мест размещения. Главная задача - достижение для подобных туристов максимального удешевления путешествий.