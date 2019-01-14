Новости

Новая Toyota Supra дебютировала в Детройте и готовится прибыть в Россию 21:22
Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Китае 21:17
Глава МИД Японии выразил надежду на встречу с Лавровым в феврале 21:02
Нобелевского лауреата лишили титулов за слова о связи интеллекта и расы 20:55
Умер всемирно известный физик Михаил Городецкий 20:52
В Шахты для защиты от мародеров стянуты подразделения Росгвардии 20:45
В Москве мать довела до истощения двух девочек 20:44
Скандально известный баскетболист погиб в ДТП на Украине 20:43
Сокращено число спасателей из-за угрозы обрушения в доме в Шахтах 20:33
Неизвестный открыл стрельбу и захватил заложников в Нью-Джерси 20:28
УАЗ раскрыл особенности нового движка для "Патриота" 20:14
В городе Шахты насчитали 14 тысяч незаконных отопительных приборов 20:05
Немецкая авиакомпания усадила пассажиров международного рейса на пол 19:53
Стартовал новый сезон литературной премии "Национальный бестселлер" 19:52
В Кабуле прогремел взрыв: четыре человека погибли, 40 пострадали 19:41
На территории Киево-Печерской Лавры горит монастырское здание 19:09
Путин подписал указ о создании оператора по утилизации мусора 19:00
Под автокефалией для ПЦУ не подписались 5 из 12 членов стамбульского синода 18:50
Юрий Чайка поздравил профильных журналистов с Днем российской печати 18:38
СМИ: Глава администрации Порошенко не верит в его победу на выборах 18:18
В Мордовии возбудили дело по факту сожжения флага РФ 18:16
Метеорологи: За месяц в Петербурге солнце светило меньше 1,5 часов 18:14
В Шахтах спасатели достали из-под завалов дома кошку 18:07
Британия перебросит полицейские силы в Северную Ирландию 17:53
Путин и Абэ обсудят вопросы мирного договора 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с рублем после возвращения ЦБ на валютный рынок
Что будет с рублем после возвращения ЦБ на валютный рынок
Владельцев квартир избавят от двойных платежей за отопление
Владельцев квартир избавят от двойных платежей за отопление
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
14.01.2019 20:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В тур - с помощником

Пенсионеров-туристов в путешествии по республике будут сопровождать волонтеры
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Федеральный выпуск №7764 (6)
Центр развития социального туризма Республики Карелия вместе с региональным центром добровольчества запустили проект по подготовке волонтеров для пенсионеров-путешественников.

Волонтеры помогут людям старшего поколения ориентироваться в туристическом путешествии. Они должны будут помогать пенсионерам в поездках, поддерживать их настрой, отвечать на вопросы, сопровождать на маршрутах и экскурсиях. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Центр добровольчества выступает партнером в реализации рекрутинговой и образовательной программ.

...Как известно, пенсионеры Карелии, да и всей страны, путешествуют не очень активно. Как заявляется в утвержденной Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, это делают лишь 12 процентов из них. Но и данная цифра, скорее всего, истинного положения дел не отражает. Эксперты, которые занимались подсчетами, брали во внимание купленные билеты. Но зачастую люди старшего поколения, приобретая проездные документы, отправлялись на лечение или чтобы увидеться с детьми и внуками. А это - вовсе не туризм в чистом виде.

Фото: Архив "РГ"
Работодатель сможет компенсировать сотрудникам отдых в России

- Таким людям сложно перестроиться и начать путешествовать. А ведь именно полезный отдых, расширение кругозора и активное общение могут дать им новый импульс к полноценной жизни, - уверен руководитель проектов Центра развития социального туризма Республики Карелия Дмитрий Бобров.

Этот центр и начал работу по привлечению пенсионеров к туризму. И уже организовал первый маршрут - группа из поселка Гирвас Кондопожского района съездила в горный парк "Рускеала". Автобус приехал за туристами прямо в поселок и туда же доставил после экскурсии. По пути путешественники посетили несколько интересных туристических объектов и остались довольны как самой экскурсией, так и полученной в ее ходе информацией.

Подстроиться под людей старшего возраста намерены и турагентства. В межсезонье они готовы предоставлять пенсионерам-путешественникам скидки, создавать для них необычные туры, принимая во внимание их возраст. Не возражают и отели - в межсезонье они тоже заинтересованы возместить стоимость номеров, пусть и не в полном объеме. Поэтому в республике объединяют усилия всех заинтересованных сторон: профильных министерств, общественных организаций, туристических фирм, мест размещения. Главная задача - достижение для подобных туристов максимального удешевления путешествий.

Экономика Туризм Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал указ о создании оператора по утилизации мусора
На территории Киево-Печерской Лавры горит монастырское здание
Неизвестный открыл стрельбу и захватил заложников в Нью-Джерси
Роскомнадзор прокомментировал ликвидацию Telegram Messenger LLP
В Мордовии полиция проверит видео с сожжением флага РФ