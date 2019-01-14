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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

СКА разогнался

Питерцы в восьмой раз подряд выиграли в матче КХЛ
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск №7763 (5)
Питерский СКА обыграл "Витязь" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). У хозяев отличились Сергей Плотников, Николай Прохоркин и Никита Гусев.
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СКА продлил победную серию до восьми встреч. Ранее команда Ильи Воробьева обыграла "Куньлунь", "Амур", "Адмирал", "Динамо" (Минск), "Йокерит", "Автомобилист" и "Локомотив". Следующий матч питерцы проведут 15 января на своем льду. В соперниках у них будет "Нефтихимик".

Тем временем вторую сухую победу подряд одержал ЦСКА. Вслед за успешным матчем с "Трактором" (6:0) армейцы легко справились с минским "Динамо" (3:0). Отличились Максим Шалунов, Андрей Светлаков и Антон Слепышев.

Отметим также победу столичного "Динамо" в гостях над нижегородским "Торпедо" (3:1). У "бело-голубых" точными бросками отметились Евгений Мозер, Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачев.

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