В колонию Заполярья прислали иконы с наркотиками

Весьма любопытное заказное письмо прислала жительница Мурманска осужденному, который отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима №18 в поселке Мурмаши Мурманской области. Сотрудники учреждения нашли в конверте две карманные иконки, внутри которых оказалось более двух граммов наркотического вещества.

Как сообщила "РГ" начальник пресс-службы УФСИН России по Мурманской области Ольга Столярова, сами иконки были изготовлены кустарным способом.

В письме также была обнаружена поздравительная открытка.

По факту попытки переслать наркотики в колонию возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.