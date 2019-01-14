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14.01.2019 15:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Петербурге многоэтажку залило фонтаном кипятка

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург )

В Приморском районе Петербурга прорвало трубу с кипятком. В результате коммунальной аварии пострадала одна из многоэтажек на Шуваловском проспекте - по информации ГУП "ТЭК СПб", вода попала в десять квартир, в двух из них треснули стекла. Досталось и припаркованным рядом автомобилям, у которых оцарапало покрытие.

В Петербурге из-за прорыва трубы полсотни домов остались без тепла

Первыми о ЧП сообщили очевидцы. На кадрах, которые петербуржцы выложили в Сеть, виден фонтан кипятка и то, как дом постепенно затягивает паром. Струя воды, по словам жителей многоэтажки, достигала седьмого-восьмого этажей. Сейчас на месте продолжают работать ремонтно-восстановительные бригады.

"Технологическое нарушение выявлено на трубопроводе диаметром 600 миллиметров. По нормативам на устранение подобного дефекта отводится 20 часов, но специалисты постараются справиться раньше", отмечают в ГУП "ТЭК СПб".

Также известно, что горячее водоснабжение подается в полном объеме, а вот теплоснабжение 40 домов переведено на пониженные параметры. Еще 35 домов планируют перевести на резервную схему отопления.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург РГ-Видео
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