Видео: В Петербурге многоэтажку залило фонтаном кипятка

В Приморском районе Петербурга прорвало трубу с кипятком. В результате коммунальной аварии пострадала одна из многоэтажек на Шуваловском проспекте - по информации ГУП "ТЭК СПб", вода попала в десять квартир, в двух из них треснули стекла. Досталось и припаркованным рядом автомобилям, у которых оцарапало покрытие.

Первыми о ЧП сообщили очевидцы. На кадрах, которые петербуржцы выложили в Сеть, виден фонтан кипятка и то, как дом постепенно затягивает паром. Струя воды, по словам жителей многоэтажки, достигала седьмого-восьмого этажей. Сейчас на месте продолжают работать ремонтно-восстановительные бригады.

"Технологическое нарушение выявлено на трубопроводе диаметром 600 миллиметров. По нормативам на устранение подобного дефекта отводится 20 часов, но специалисты постараются справиться раньше", отмечают в ГУП "ТЭК СПб".

Также известно, что горячее водоснабжение подается в полном объеме, а вот теплоснабжение 40 домов переведено на пониженные параметры. Еще 35 домов планируют перевести на резервную схему отопления.