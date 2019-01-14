Истребители Су-27 и Су-30 задержали "нарушителя" над Черным морем

Истребители Су-27 СМ3 и Су-30М2 авиаполка 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа во время тренировки над Черным морем провели воздушный бой и принудили к посадке самолет условного нарушителя.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, в учениях были задействованы экипажи смешанного авиационного полка, дислоцированного в Краснодарском крае. В тренировке участвовали 10 самолетов и около 20 летчиков.

Полет проходил в сложных метеоусловиях над сушей и акваторией Черного моря. При низкой сплошной облачности, ограниченной видимости и осадках пилоты атаковали воздушные и наземные цели, провели воздушный бой с условным противником, сопровождали и принудили к посадке самолет нарушителя.

Кроме этого, экипажи истребителей отработали элементы сложного пилотажа и ухода от вражеских снарядов.