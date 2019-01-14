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14.01.2019 14:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из обрушившегося дома в Шахтах спасены 43 человека

Текст: Тимур Алиев

В Шахтах из дома, где произошел взрыв газа, эвакуированы 140 человек, из которых 43 человека спасены из пострадавшего подъезда, а также семь человек извлечены из-под завалов.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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На данный момент один человек считается погибшим, судьба четырех остается неизвестной, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Для эвакуированных жильцов на базе детского дома культуры развернут пункт временного размещения, организовано горячее питание, работают социальные службы, оказывается медицинская и психологическая помощь", - проинформировали в ведомстве.

Также спасатели отметили, что для оценки степени поврежденности здания и возможности дальнейшего проживания людей на месте работает модернизированный мобильный диагностический комплекс "Стрела-П" МЧС России.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин поручил главе Ростовской области Василию Голубеву оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме. СК РФ проведет тщательное расследование причин ЧП.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Взрывы газа в домах
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