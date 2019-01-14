МЧС доставило в Шахты диагностический комплекс "Стрела-П"

Из Ростова-на-Дону в город Шахты доставлен диагностический комплекс "Стрела-П". Это модернизированная версия знаменитого отечественного прибора "Струна". С помощью него исследуют пострадавшее здание на устойчивость.

В Шахтах хоть и меньше повреждений, нежели после аналогичного взрыва газа в Магнитогорске, тем не менее необходимо точно установить, какие повреждения нанесены несущим конструкциям девятиэтажки и есть ли угроза дальнейшего обрушения.

По данным МЧС, в доме повреждены 4 квартиры, в которых находились 12 человек. Спасены 7 человек, один погиб, остается неизвестной судьба еще 4 человек.

Из дома эвакуированы 140 человек. Для них на базе детского дома культуры развернут пункт временного размещения, организовано горячее питание.

В аэропорту города Ростов-на-Дону для проведения санитарно-авиационной эвакуации в готовность приведен самолет Ан-148 с медицинскими модулями. Работает телефон "Горячей линии": 8-863-239-99-99.