Медведев потребовал проанализировать нормы о газоснабжении домов

Нормы безопасности в сфере газоснабжения будут проанализированы по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева.

Второе за три недели происшествие с газом в жилых домах, приведшее к жертвам среди населения, заставило правительство обратиться к ситуации с газоснабжением в жилом секторе.

"Нужно проанализировать и общую ситуацию, и нормативные документы по газоснабжению, включая документы в сфере надзора, посмотреть на обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги, обязанности управляющих компаний в этой сфере", - поручил глава кабинета министров вице-премьеру Виталию Мутко. При таком разборе полетов придется проверить соответствие требования современных подходам.