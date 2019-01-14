На Кубани врачи спасли женщину с переломом шеи после ДТП

В Краснодаре хирурги провели редкую операцию на позвоночнике 58-летней женщине, попавшей в тяжелое ДТП. Ее после аварии доставили в нейрохирургическое отделение № 3 краевого НИИ-ККБ № 1 с травмами головы, ребер, таза и голени. О подробностях лечения пациентки в понедельник рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани

Все повреждения, по словам медиков, оказались тяжелыми, в особенности перелом второго шейного позвонка, который мог стоить женщине жизни. Его зубовидный отросток - важнейшее связующее звено шеи - был полностью оторван, из-за чего голова пострадавшей сместилась назад и вбок, а осколки кости могли затронуть спинной мозг. Обыкновенно при таких травмах ставится гало-аппарат. Это устройство позволяет внешне жестко фиксировать шею. Однако в данном случае закрепить его мешала деформация грудной клетки.

Тогда врачи нейрохирургического отделения № 3 НИИ-ККБ № 1 выбрали другую надежную методику - фиксацию шеи с помощью четырех винтов. Правда, работу осложняли запущенный сколиоз и характер повреждения.

- Спинальные хирурги краевой больницы виртуозно обошли и эти проблемы, применив малоизвестную методику ламинарной фиксации. Винты были закручены в задние дуги позвонка и размещены с перекрестом. Сложнейшее вмешательство длилось почти три часа и закончилось успешно, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как говорят медики, в медицине верхняя часть шеи считается одной из самых сложных областей хирургии: оперировать ее из-за больших рисков редко кто берется. Сейчас пациентку перевели в травматологический центр для дальнейшей реабилитации, женщина уверенно идет на поправку.