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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Оставил за дверью

Незрячая девушка пытается защитить свои права после того, как ее с четвероногим поводырем не пустили в автобус
Текст: Анна Юркова
Фото: Владимир Аносов
Российская газета - Федеральный выпуск №7764 (6)
Обратиться с заявлением в прокуратуру и суд пришлось незрячей девушке из Краснодара после того, как водитель автобуса не пустил ее в салон с собакой-поводырем.

Этот инцидент произошел с 24-летней жительницей Краснодара Анастасией Блиновой. Девушка - инвалид по зрению - мечтала о карьере юриста и поступила в университет. Сначала на лекции ходила в сопровождении сокурсников, а затем в ее жизни появился кремовый лабрадор Дарли. Собака-проводник стала "глазами" девушки, выучила все нужные маршруты: по команде "Вперед!" она спокойно ведет свою хозяйку, помогает обойти лужи, останавливается перед бордюрами, сигнализируя о препятствии, и даже в торговом центре, ни на кого не отвлекаясь, выбирает путь вдоль витрин, тем самым уводя Настю от движущегося потока людей...

Фото: iStock
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В большинстве случаев при словах "С собакой нельзя!" стоит показать паспорт четвероногого проводника, и ситуация решается сама собой. Но только не в этот раз. Анастасия Блинова возвращалась в Краснодар из пригородного хутора Ленина, где живут ее родители. Ждала автобус на остановке вместе с младшей сестрой.

Однако водитель пригородного автобуса не пустил ее в салон вместе с лабрадором-проводником, сославшись на то, что собаку нужно перевозить только в клетке. Паспорт четвероногого поводыря и справку об инвалидности он проигнорировал и, продолжая настаивать на своем, захлопнул двери.

- Я практически стояла на трассе, людей рядом нет, подхожу с Дарли к автобусу, и водитель меня сразу останавливает: "Девушка, куда вы с собакой?". Несмотря на попытки объяснить ситуацию, войти в салон он мне запретил - мол, без клетки собак перевозить нельзя. Но как Дарли может быть в клетке, если она должна меня вести? Так и уехал, - рассказывает Анастасия.

Согласно статье 15-й федерального закона №181 человек с собакой-проводником может пройти в любое общественное место

Анастасия после такого хамского отношения пожаловалась в прокуратуру Карасунского округа Краснодара. Ведь согласно федеральному закону N 181 ( стаья 15 "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур") правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти регионов, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

Виновника быстро нашли, но привлекать к административной ответственности не стали, опираясь на правила о пассажирских перевозках и показания водителя: по словам Анастасии, испугавшись последствий, он изменил версию событий - якобы требовал не клетку, а... намордник.

Фото: Айгуль Камаева/РГ
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Руководство автокомпании предложило девушке встретиться, чтобы лично принести извинения, но Настя отказалась. В свою очередь, в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, куда заявление Анастасии отправили из прокуратуры, заявили, что никакого нарушения не было - водитель действовал согласно правилам пассажирских перевозок.

Как считает краснодарский юрист Елена Писаренко, подобные случаи доказывать очень сложно - нужны достаточные доказательства: видеосъемка, свидетели.

- В этой ситуации чиновники сослались на законы, в которых четко прописано, что владелец собаки-проводника при входе в социальные объекты должен иметь при себе документ об инвалидности, паспорт, подтверждающий обучение собаки, шлейку, поводок. Да, на собак-проводников тоже распространяются общие правила выгула - находиться в общественных местах в наморднике, но данный случай исключительный, и водитель мог пойти навстречу. Возможно, на месте он требовал и клетку, но сейчас, когда ситуация попала на рассмотрение в прокуратуру, похоже, от своих слов отказался, а по истечении времени доказать обратное трудно, - рассказала Елена Писаренко.

А если бы инцидент попал на видео? Тогда официальными отговорками дело бы не ограничилось. Специалисты советуют: в случаях, когда нарушают ваши права, эффективнее сразу на месте обратиться по телефону "горячей линии" в ответственные структуры и общественные организации - тогда просто "замять" конфликт не удастся.

...Но и Настя просто так оставлять этот случай не собирается: сейчас девушка готовит заявление в суд.

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