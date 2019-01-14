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14.01.2019 09:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пострадавшим при взрыве газа в Шахтах выделят матпомощь

Текст: Николай Грищенко

Пострадавшие при взрыве газа в девятиэтажном доме в Шахтах получат необходимую материальную помощь в полном объеме. Кроме того, семье погибшего будет выплачен один миллион рублей. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала "Россия 24".

В разрушенных взрывом газовоздушной смеси квартирах находилось 13 человек. Семь человек спасены, еще двое обнаружены под завалами и их извлекают. Два человека - мужчина и его дочь госпитализированы.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
После взрыва в Шахтах госпитализированы два человека
При взрыве газа в Шахтах погиб один человек

По данным Интерфакса, в результате трагедии погиб ребенок.

На месте ЧП также организован штаб по ликвидации последствий аварии, который возглавил губернатор региона.

- В одной из городских школ организован пункт временного размещения для эвакуированных жителей частично разрушенного дома. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Размеры помощи уточняются, - сообщила "РГ" руководитель пресс-службы губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.

Кроме того, на базе главного управления МЧС России по Ростовской области открыт телефон горячей линии 8-863-239-99-99.

Напомним, взрыв газа произошел в 6:18 в многоквартирном доме №16 на улице Хабарова. В результате ЧП полностью разрушены четыре квартиры. На месте обрушения работают спасательные службы, причины случившегося уточняются.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Взрывы газа в домах РГ-Видео РГ-Фото
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