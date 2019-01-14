В Астрахани неизвестные подожгли жилой дом с людьми

Из жилого дома в Ленинском районе Астрахани спасены шесть человек. Все они находились в момент возникновения пожара внутри здания.

Предварительная причина ЧП - поджог. Об этом "РГ" сообщили в управлении МЧС по региону.

- Загорелась кровля и внутренняя отделка дома на площади около 50 квадратных метров. На месте от МЧС работало шесть единиц техники и 18 человек личного состава. Огонь благополучно удалось ликвидировать, - уточнили в ведомстве.

Теперь правоохранителям предстоит установить все обстоятельства ЧП, а также выявить причастных к поджогу лиц. Проводится проверка.

Тем временем в Кировском районе Астрахани (на улице Зои Космодемьянской) из-за нарушения правил эксплуатации электрических сетей загорелась кровля жилого дома. Пожарные погасили пламя и спасли четырех человек.