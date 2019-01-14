В море у берегов Крыма зафиксированы подземные толчки

Колебания земной коры у берегов Крыма зафиксированы в Черном море. Сведения об этом разместил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, подземные толчки магнитудой 3,7 имели место в ночь с 12 на 13 января. Эпицентр землетрясения находился в 28 километрах от крымского поселка Орджоникидзе и в 103 километрах от столицы полуострова - Симферополя. Эпицентр толчков находился на глубине 10 километров.

При этом в Симферополе толчки не ощущались. Сведений о жертвах и разрушениях в службах спасения также нет.

Сейсмологи отмечают, что колебания земной коры в Крыму и акватории Черного моря вблизи полуострова происходят регулярно, но в основном их фиксируют только приборы. За год в регионе бывает до 150 толчков разных по силе. Специалисты считают такой режим активности нормальным. Колебания магнитудой 4 последний раз фиксировались у берегов Крыма в сентябре минувшего года.