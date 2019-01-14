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14.01.2019 08:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону из-за взрыва газа обрушились два этажа жилого дома

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Фото: vk.com/rostovnadonu Фото: vk.com/rostovnadonu
Фото: vk.com/rostovnadonu

В многоэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа, из-за которого обрушились два этажа здания. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
Названа причина взрыва газовых баллонов на крыше дома в Крыму

ЧП случилось рано утром на последнем, девятом этаже дома № 16 на улице Хабарова. В результате взрыва, по предварительным данным, пострадали шесть человек, есть информация об одном погибшем.

Обрушены перекрытия между восьмым и девятым этажами, разрушены четыре квартиры. 140 жильцов многоэтажки эвакуированы. Под завалами оказались женщина с двухлетним ребенком, их удалось спасти.

В ликвидации последствий взрыва участвует 116 человек и 35 единиц техники. Обстоятельства ЧП выясняются.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Взрывы газа в домах РГ-Видео
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