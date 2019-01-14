На Дону из-за взрыва газа обрушились два этажа жилого дома

В многоэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа, из-за которого обрушились два этажа здания. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

ЧП случилось рано утром на последнем, девятом этаже дома № 16 на улице Хабарова. В результате взрыва, по предварительным данным, пострадали шесть человек, есть информация об одном погибшем.

Обрушены перекрытия между восьмым и девятым этажами, разрушены четыре квартиры. 140 жильцов многоэтажки эвакуированы. Под завалами оказались женщина с двухлетним ребенком, их удалось спасти.

В ликвидации последствий взрыва участвует 116 человек и 35 единиц техники. Обстоятельства ЧП выясняются.