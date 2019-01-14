В Севастополе на пациента завели дело за избиение врача

Полиция Севастополя завела уголовное дело на 19-летнего пациента, который в состоянии алкогольного опьянения напал на врача травмпункта. Парня подозревают в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (часть 2 статьи 112 УК РФ), сообщили сегодня в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Как рассказали в полиции, молодой человек поступил в больницу ночью с резанной раной руки. Дежурный травматолог-ортопед делал ему перевязку. Между врачом и пациентом возник конфликт, и нетрезвый молодой человек с силой ударил медика головой по лицу.

32-летний доктор вызывал полицию, буйного пациента задержали. Суд назначит ему меру пресечения на время следствия.