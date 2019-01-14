В Шахты для защиты от мародеров стянуты подразделения Росгвардии

В городе Шахты, где произошел взрыв газа в многоэтажном доме, для обеспечения общественного порядка и защиты от мародерства, а также оказания помощи пострадавшим задействованы около 40 человек из подразделений ОМОН, вневедомственной охраны и территориального Управления Росгвардии и﻿ специалисты инженерно-технической группы ОМОН. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

На месте происшествия развернут оперативный штаб, в работе которого участвуют заместитель командующего Южным округом войск национальной гвардии России генерал-майор Сергей Просяник и врио начальника регионального Управления Росгвардии полковник полиции Алексей Казаков.

Как ранее писала "РГ", из-за возможного обрушения конструкций при разборе завалов в шахтинской многоэтажке пришлось сократить число спасателей.

На этом помощь местным жителям не ограничивается. Военнослужащие шахтинского учебного центра Южного округа Росгвардии оборудовали в городе полевые кухни, которыми могут воспользоваться как спасатели, так и для пострадавшие.